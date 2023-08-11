الدورى السعودى.. فيرمينو ومحرز يقودان هجوم أهلى جدة أمام الحزم

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، عن تشكيل فريقه أمام الحزم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي موسم 2023-2024.

ويلتقي أهلي جدة مع نظيره الحزم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويشهد تشكيل أهلي جدة، وجود بعض الأسماء البارزة من الوافدين الجدد وأبرزهم روبرتو فيرمينو ورياض محرز وماكسيمان وإدوارد ميندي.

وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: إزجان أليوسكي - عبدالباسط هندي - روجير إيبانيز - علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني - رياض بودبوز - فرانك كيسي

خط الهجوم: رياض محرز - آلان سانت ماكسيمان - روبرتو فيرمينو.