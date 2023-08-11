مصطفى بكرى يكشف حقيقة حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار شهريًا

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حقيقة ما تردد عن حصول رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على 40 ألف دولار شهريًا، من بنك خليجي.

وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحملة ضد الوزيرة تجافي كل الحقائق، فقالوا إنها عضو مجلس إدارة في بنك أبوظبي الإسلامي، وتحصل على 40 ألف دولار شهريًا، موضحًا أن بنك أبوظبي الإسلامي شركة مساهمة مصرية أسهمه في البورصة، والوزيرة لا تحصل على راتب شهري، ولا دولار واحد، لأنها ليست عضو مجلس إدارة تنفيذي.

وأردف: "الوزيرة شغلت منصب سبقها فيه 6 وزراء آخرين، مما يؤكد عدم وجود شبهة دستورية، ولا تعارض مصالح، الوزيرة تحصل على مكافأة نهاية السنة، وبالجنيه المصري".

ولفت إلى أن آلية تبوئها المنصب، أن البنك يرشح شخصًا يعرضه على البنك المركزي، الذي يعرض الأمر على الأجهزة الأمنية والرقابية، ثم يعرض على المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بعدما يحيلها إليه رئيس الوزراء، وتخرج مذكرة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء، ثم تعود إلى محافظ البنك المركزي، الذي يوافق على التعيين.

وأكد بكري أنه لا توجد شبهة تعارض مصالح، وفقًا لتقرير المستشارين القانونيين، فالوزيرة تعمل في تمويلات من جهات تمويل دولية لمشروعات مصرية لا علاقة لها ببنوك دولية أو قروض دولية، واستطاعت أن تحصل على تمويلات خارجية بلغت 35 مليار دولار.