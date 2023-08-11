تجنبوا الخلافات.. تعرف على تأثير دخول القمر الهلالى محيط برج الجوزاء

يتساءل الكثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال فترة ظهور القمر هلالي، فهناك تأثيرات كبيرة أيضًا، لدخول القمر بهذا الشكل في محيط برج الجوزاء خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير.

وخرج القمر من محيط برج الدلو ودخل محيط برج الجوزاء منذ ساعات، مما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ "الدستور".

وتقول منى: "القمر منذ ساعات دخل محيط برج الجوزاء وسيكون في بيت الكلام والتواصل مع كوكب عطارد وكوكب المريخ و كوكب زحل وسينتج عن ذلك سوء الفهم والعصبية ستكون زائدة جدا، واي خلاف بسيط سيتحول لخناقات ومشاكل بسهولة، يجب مراعاة الكلام الذي يقال والانتباه للرسائل المكتوبة أو إرسال شىء بالغلط ويجب مراجعة إيميلات الشغل أكثر من مرة، والأيام المقبلة حتى يوم الاثنين تلك الايام غير مناسبة للسفر ويجب الانتباه من حوادث العربيات والطرق، ويجب الانتباه للغاز وأي مصدر اختناق خاصة أثناء لعب الأطفال، والانتباه عليهم في حمامات السباحة والبحر خلال اليومين القادمين".

وتضيف: "ربما تكون هناك مشاكل تخص مواقع تواصل اجتماعي أو وسائل اتصال وستلاحظون لخبطة مواعيد وتاخيرات في طلبيات الاون لاين والدليفري، ربما نسمع عن مرض جلدي سينتشر أو مرض يخص الجهاز التنفسي أو مرض معدي بين الاطفال وانتبهوا من حوادث النار والكسور، يومان والقمر سيدخل محيط برج السرطان وسيكون أفضل بكثير.

كوكب عطارد سيتراجع مرة أخرى خلال أسبوعين وبعده كوكب أورانوس مع تراجع كوكب الزهرة حتى أول شهر سبتمبر وستستقيم بعد الأمور على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة ، ولكن ستكون بعض الامور تسير بشكل عكسي، لذلك سيكون شهر سبتمبر أصعب وقت في السنة، لذلك يجب عدم التسرع في اتخاذ أي قرارات لأن اي قرار سيتم دفع ثمنه حتى شهر نوفمبر.

وتستكمل: "تلك الاوقات غير مناسبة لأي مشروعات جديدة ولا وقت جيد للبناء ولا النقل لبيت جديد، يجب التمسك بالفرص وتصحيح المسار والتعلم من المواقف المختلفة والدرس والامتحان، في تلك الفترة ستمر العلاقات العاطفية والشراكات المالية بأصعب أوقاتها حاليا وتحدي لها أن تكمل.

الأشخاص التي ترجع حاليا من الماضي بعد ما اختفوا فجأة اغلبهم كان بسبب وجود طرف ثالث انفصلوا عنه وسيعودون للعلاقات التي تركوها، الشك والوساوس وبلادة المشاعر والرغبة في الانسحاب من العلاقات أو الغيرة والتملك الزائد هي التي تسيطر على الأجواء حاليا فاحذروها.