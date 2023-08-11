مصطفى بكرى: تقرير فورين بوليسى عن مصر "تحوير"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التقرير الذي نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن مصر كله ادعاءات وتحوير ومعلومات خاطئة تصور أن كل ما تم في مصر شو سياسي، مردفًا: "مساكين لم يروا طرق ولا كباري ولا مصانع ولا مشروع مستقبل مصر".

ولفت بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن التقرير يدعي أن العاصمة الإدارية كلفت الدولة 45 مليار دولار من ميزانية الدولة، وألقت مزيدًا من الديون على الشعب، بينما الوقائع تؤكد عكس ذلك، العاصمة الإدارية لم تكلف خزينة الدولة جنيهًا واحدًا، وإنما جاءت عن طريق بيع الأراضي ومشاركة الشركات الوطنية للقوات المسلحة.

وأردف: "المجلة ادعت أن الرئيس السيسي يحيي مشروعًا فاشلًا في توشكى وليست له قيمة اقتصادية وإنه شو سياسي، بينما الحقيقة أن مشروع توشكى من المشروعات المهمة بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكن هذه السياسة لا ترضي أمريكا ولا حلفاءها".

ولفت إلى أن ما قالته المجلة عن قناة السويس الجديدة كلام يجافي الواقع، لأنه لولا القناة الجديدة وما حققته من تسهيلات لحركة السفن والتجارة العالمية ومواجهتها مخططًا كان يستهدف إنشاء قناة منافسة، ما استطعنا تحقيق زيادة في إيرادات القناة.

وأخيرًا تزعم أن مصر فقدت ثقلها الإقليمي، والرد يأتي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أشاد بدور مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والرد الفلسطيني على ذلك العدوان.