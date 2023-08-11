القبض على مُشعوذ داخل مسجد بالخليفة.. والمتهم: «كنت برقيها»

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.