إقبال على إصدارات "الأوقاف" بمعرض الكتاب بمسجد خالد بن الوليد فى إمبابة (صور)

شهد معرض الكتاب بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بالجيزة، اليوم الجمعة، إقبالاً كثيفًا من قبل أهالي حي إمبابة بالجيزة على إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.

وثمّن أهالي حي إمبابة على جهود وزارة الأوقاف، مؤكدين أن إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل تتميز بالتنوع، وتثري الفكر، وتشبع نهم القارئ، متمنين تكرار هذه الفعاليات وهذا المعرض القيم.

جاء انطلاق المعرض، في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للطلاب والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، وعلى هامش القافلة الدعوية إلى محافظة الجيزة من مسجد خالد بن الوليد بحي إمبابة، اليوم الجمعة، التي يرأسها الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وبحضور الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل الوزارة للمساجد والقرآن الكريم، والدكتور السيد مسعد السيد وكيل الوزارة، والدكتور ناصر دسوقي السقا مدير عام الدعوة والبر، والدكتور صبري حلمي محمد الغياتي مدير الدعوة والدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الطفل بالأوقاف.