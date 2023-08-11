واعظات الأوقاف: أولياء الله تعالى هم محبوه ومتبعو سبيله

انطلقت اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظات الجيزة والفيوم والإسماعيلية، في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية.

وأكدت واعظات الأوقاف أن أولياء الله تعالى هم محبوه ومتبعو سبيله، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ‌لَا ‌خَوْفٌ ‌عَلَيْهِمْ ‌وَلَا ‌هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"، ومن صفة الولي من عباد الله أنه يحب الله (سبحانه وتعالى)، ويحب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، ويحب مَن يحب الله (عز وجل)، ويحب من يحب رسوله (صلى الله عليه وسلم)، يعمل بطاعة الله (عز وجل) فيجده حيث أمره، وينتهي عن معصيته فلا يجده حيث نهاه، فلا تنال الولاية إلا بالإيمان الصادق والعلم الراسخ والعمل الصالح، والاهتداء بهدي الكتاب والسنة، حيث يقول سبحانه: "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئًا وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ".

ففي محافظة الجيزة انطلقت القافلة الدعوية للواعظات وبحضور كل من الدكتور هشام عبدالعزيز على رئيس القطاع الديني، والدكتور السيد عبدالمجيد وكيل الوزارة للمساجد والقرآن الكريم، والدكتور السيد مسعد السيد وكيل الوزارة، والدكتور ناصر دسوقي السقا مدير عام الدعوة والبر، والدكتور صبري حلمي محمد الغياتي مدير الدعوة، حيث شاركت كل من: الواعظة هبة معاطي، والواعظة منال المسلاوي، والواعظة سحر شوقي بمسجد طلعت حرب، ومن مسجد الرحمن شاركت كل من: الواعظة إيمان عبدالخير، والواعظة أسماء بسطاوي، والواعظة سميحة جودة.

وفي محافظة الفيوم انطلقت القافلة الدعوية للواعظات بحضور كل من الدكتور أيمن علي عبده أبوعمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ محمود طه الشيمي، مدير المديرية، والشيخ علاء محمود عبدالوهاب، مدير إدارة الإدارات، والشيخ يحيى محمد شعبان، مدير الدعوة بالمديرية، حيث شاركت كل من: الواعظة هبة مختار على سعيد، والواعظة آيات محمود عبدالفتاح، والواعظة رجاء هاشم على خورشيد في مسجد السعادة بإدارة الغرق.

وفي محافظة الإسماعيلية انطلقت القافلة الدعوية للواعظات بحضور كل من الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية، والشيخ السيد عطية عبدالحق مدير الإدارة، والدكتور محمد عبدالمعبود إبراهيم مدير الدعوة، والشيخ عبدالعظيم عبدالمعبود مسئول شئون المساجد، والشيخ أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن، والشيخ محمد سعيد الروبي مسئول الإرشاد الديني، والشيخ محمد السيد محمد أبو كحتة مدير الإدارة، حيث شاركت كل من: الواعظة تقوى مجدي محمد علي، والواعظة ريهام محمود عاشور محمود، والواعظة هبة سامى محمد الدسوقي، والواعظة هدى أمين عبدالرحمن إسماعيل، والواعظة أميمة غريب الداودي، من مسجد المجمع الاسلامي بأبوعطوة.