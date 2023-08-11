الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجد الإيمان بتكلفة 5.5 مليون جنيه فى أسوان (صور)

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد

أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبراهيم سليمان، والشيخ صلاح دردير، مدير إدارة الأوقاف، نائبًا عن حنفي محمود، وكيل وزارة الأوقاف، بافتتاح مسجد الإيمان بالعدوة شرق بقرية الرديسية بحري.

ووصلت التكلفة التقديرية للمسجد نحو 5.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وعلى مساحة 600 م2، وحضر الافتتاح لفيف من  القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، والشعبية أيضًا. 

وألقى خطبة الجمعة الشيخ صلاح دردير، مدير إدارة الأوقاف والتي جاءت بعنوان: "اسم الله الولي".

تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 126 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

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أسوان افتتاح مسجد المساجد الجديدة خطبة الجمعة مدينة الرديسية 5 مليون جنيه مسجد الإيمان

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