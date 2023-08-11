بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.. افتتاح 3 مساجد جديدة فى البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، 3 مساجد جديدة بمراكز "دمنهور - أبو حمص - حوش عيسى" بتكلفة إجمالية 5 ملايين و600 ألف جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إنه تم افتتاح اليوم الجمة مسجد فى عزبة حمادة الشرقية التابعة لقرية حفص بمركز دمنهور على مساحة 150 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

وتابع، أنه تم افتتاح مسجد الحمد بقرية دير أمس التابعة لدائرة مركز أبو حمص على مساحة 335 م2 بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، ومسجد السلام بعزبة الناموس التابعة لدائرة مركز شرطة حوش عيسى على مساحة 350 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

كما أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "اسم الله الولي" فالله ( عز وجل) ولى الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله، نصرهم وهدايتهم ومكافآتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.

وأن ولاية الله تعالي تتسع لتشمل جميع خلقه رزقا وتدبيرا وإحاطة علم، ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر ولاية الله تعالي له، يرضى بقضائه سبحانه وقدره فيطمئن قلبه ويسكن فؤاده.