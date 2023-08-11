الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"العمل" تنظم الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكتروني في أسوان

التدريب
التدريب

تفقد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بمحافظة أسوان، فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكتروني بمركز التدريب المهني بالمحمودية التابع بالمديرية، وذلك فى إطار الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي. 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الحر، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

ونقل فوزى صابر تحيات وزير العمل ومحافظ أسوان  للمتدربين لحرصهم على التدريب واكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل، مقدماً شكره لبرنامج الأغذية العالمي على تنظيم مثل هذه البرامج التى يتطلبها سوق العمل حتى يستطيع الشباب تنفيذ مشروع خاص بأقل تكلفة، والتي أصبحت لغة العصر الحالي. 

وناشد مدير مديرية العمل المتدربين، الحرص الجد والاجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية، فيما وجه المتدربون الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤوب للارتقاء بمستوى الشباب، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى.

أسوان إكتساب المهارات الدورة التدريبية الثانية المتدربين المهارات سوق العمل الحر

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