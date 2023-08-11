مصر تستطيع.. جوهر: اعتمدنا تقنية لأول مرة بالشرق الأوسط للتوصل لشكل "توتسيتس"

وجه عبدالله جوهر، عضو الفريق العلمي "سلام لاب"، الشكر للدكتور محمد سامح المؤلف الرئيس للدراسة التي توصلت لاكتشاف الحوت “توتسيتس”، والدكتور هشام سلام، قائد الفريق البحثي، على إتاحة الفرصة له بالمشاركة في ذلك البحث العلمي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة “دي إم سي”: "استمرت فترة البحث لسنوات، لنتأكد أن فرعون الحيتان (توتسيتس) يرجع عمره إلى 41 مليون سنة وهو أقدم حوت ينتقل من البر إلى البحر".

وأضاف: "قبل 41 مليون سنة ضرب الأرض احتباس حراري تسبب لتغيرات للحيوانات، أدت إلى أنها استطاعت التكيف وهو ما يفسر صغر حجم الحوت والذي كان يبلغ وزنه 187 كيلوجراما، وطوله 2 متر ونصف، أو أنها صفة متوارثة عن أسلافه الذين كانوا في نفس حجمه وكانوا حيتان برمائية أو برية تماماً".

وتابع: "فترة الاحتباس الحراري أثرت على كل الحيوانات، وكان من بين التكيفات المحتملة لها هو صغر الحجم في حوت توتسيتس".

وعن التأكد من عمر الحوت أنه يرجع إلى قبل 41 سنة، أوضح أن المصريين محظوظون بمنطقة الفيوم والتي تضم طبقات جيولوجية فوق بعضها، تمثل حوالي 12 مليون سنة، وهي أهم 12 مليون سنة في تطور الحيتان، ونستطيع المقارنة ومعرفة أعمار الاكتشافات الحفرية.

وكشف عبدالله جوهر أن الدكتور هشام سلام تبنى الطالب أحمد مرسي، والذي لأول مرة يعتمد "الباليو أرتيست"، وهو مصطلح يعني العمل على خلفية علمية لإبراز الشكل التخيلي للحفريات المكتشفة، بحيث نستطيع أن نتخيل شكله النهائي.