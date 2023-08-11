الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإعلامى أحمد فايق: هشام سلام مؤسس علم الحفريات الفقرية فى مصر (فيديو)

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، إن الدكتور هشام سلام هو مؤسس علم الحفريات الفقرية في مصر، وحصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وقرر أن يستكمل حياته في مصر لتكون كل أبحاثه العلمية صناعة مصرية 100%.


وأضاف "فايق"، خلال حلقة البرنامج المذاع على قناة dmc، أن "سلام" أسس مركز "سلام لاب" الذي بدأ باثنين من الباحثين، ثم تطور حتى وصل إلى شهرة عالمية، لافتًا إلى أن علم الحفريات الفقرية في العالم كان مقتصرًا على الأوروبيين ودول العالم المتقدم، ولم يكن يدخله أحد من باحثي الشرق الأوسط.

وتابع: هذا العلم تحديدًا هو علم متخصص في اكتشاف الحياة من ملايين السنين، مثل الديناصورات والحيتان والإنسان، كما أن هذا العلم يهدف لحب المعرفة والاستطلاع.

- أكبر كائن تم اكتشافه فى مصر


ولفت إلى أن أكبر كائن تم اكتشافه في مصر هو الديناصور "منصور اسورس"، وهو أول بقايا ديناصور مكتمل تم اكتشافه في العصر ما قبل الطباشيري، وهي عصور ما قبل التاريخ، أي من ملايين السنين.

وأردف: الدكتور هشام سلام وصل إلى درجة ترشيحه لواحدة من أهم الجوائز العلمية في تخصصه، وهي جائزة "روبرت لين كارول" العالمية، والتي يتم الترشيح لها دون معرفة الباحث، والذي يقوم بترشيحه زملاؤه من الباحثين على مستوى العالم كله.

الاعلامي احمد فايق مؤسس علم الحفريات الفقرية في مصر مؤسس علم الحفريات الفقرية ​مصر​ يتحدث

مواد متعلقة

في "مصر تستطيع".. هشام سلام يستعرض جمجمة الحوت العظيم المكتشف بوادي الحيتان

وزير الإعلام: وقف بث التلفزيون الرسمي في لبنان بسبب إضراب العاملين

فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى يهتم بكل ما يتعلق بالمواطن (فيديو)

هشام سلام يكشف تفاصيل اكتشاف "توتسيتوس رياننسيس" و"فرعون الحيتان"

"إكسترا نيوز" ترصد جهود قطاع العقارات فى الاقتصاد المصرى (فيديو)

أستاذ أوبئة: جائحة كورونا تتحول من سنة لأخرى إلى عدوى موسمية بسيطة

اتحاد كرة اليد: تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية جدًا

مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين شهد ليلة مميزة بالحفلات الفنية وإقبال الزوار

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

سيدة تستدرج زوجها لتصويره فى أوضاع مخلة بمدينة نصر

الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق المنوفية

بالأسماء.. المعينون بمجالس إدارات الغرف التجارية

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع