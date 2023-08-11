الإعلامى أحمد فايق: هشام سلام مؤسس علم الحفريات الفقرية فى مصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، إن الدكتور هشام سلام هو مؤسس علم الحفريات الفقرية في مصر، وحصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وقرر أن يستكمل حياته في مصر لتكون كل أبحاثه العلمية صناعة مصرية 100%.



وأضاف "فايق"، خلال حلقة البرنامج المذاع على قناة dmc، أن "سلام" أسس مركز "سلام لاب" الذي بدأ باثنين من الباحثين، ثم تطور حتى وصل إلى شهرة عالمية، لافتًا إلى أن علم الحفريات الفقرية في العالم كان مقتصرًا على الأوروبيين ودول العالم المتقدم، ولم يكن يدخله أحد من باحثي الشرق الأوسط.



وتابع: هذا العلم تحديدًا هو علم متخصص في اكتشاف الحياة من ملايين السنين، مثل الديناصورات والحيتان والإنسان، كما أن هذا العلم يهدف لحب المعرفة والاستطلاع.

- أكبر كائن تم اكتشافه فى مصر



ولفت إلى أن أكبر كائن تم اكتشافه في مصر هو الديناصور "منصور اسورس"، وهو أول بقايا ديناصور مكتمل تم اكتشافه في العصر ما قبل الطباشيري، وهي عصور ما قبل التاريخ، أي من ملايين السنين.



وأردف: الدكتور هشام سلام وصل إلى درجة ترشيحه لواحدة من أهم الجوائز العلمية في تخصصه، وهي جائزة "روبرت لين كارول" العالمية، والتي يتم الترشيح لها دون معرفة الباحث، والذي يقوم بترشيحه زملاؤه من الباحثين على مستوى العالم كله.