رحلات "الويك إند" تتحدى ارتفاع الأمواج.. شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا خلال العطلة الأسبوعية، حيث توافد المواطنون والمصطافين ورحلات اليوم الواحد منذ الصباح الباكر على الشواطئ للاستمتاع بـ"الويك إند"، حيث اكتملت نسب الإشغال في العديد من شواطئ المدينة الساحلية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغال فى القطاع الشرقي، بلغت 90% من قبل التاسعة صباحًا، ونسب الإشغال بشواطئ القطاع الغربي بلغت 60%.

وتابعت أن شواطئ إسحاق حلمى، وإيناس حقى، وأبو هيف وميامي والمندرة المجاني، حققوا نسبة إشغال 100% اليوم.

وأوضحت إدارة مصايف الإسكندرية أن شواطئ القطاع الغربي ما زالت ترفع الراية الحمراء نظرًا لارتفاع الأمواج، أما شواطئ القطاع الشرقي رفعت بعضها الرايات الحمراء والبعض الآخر صفراء، أما الشواطئ التى اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت الرايات الخضراء.

إجراءات لتأمين المصطافين

وفي السياق، أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، متابعة منظومة الإنقاذ، فضلا عن انتشار مفتشي الشواطئ منذ الصباح الباكر، وتواجد المنقذين والمسعفين، مشددًا على منع نزول البدالات مياه البحر، واستخدام الإذاعات الداخلية لتحديد المساحات الآمنة للسباحة.

ألوان الرايات

يعتبر لون كل راية على البحر دليلًا على مستوى آمان أو خطورة السباحة كالتالي:

الراية الحمراء: تدل على أن المنطقة خطرة وممنوع الاستحمام ، ويمنع النزول في ظل رفع الراية الحمراء.

الراية الصفراء: تدل على أن البحر معتدل وفي هذه الحالة يمكن النزول للمياه ولكن بعد استشارة المنقذ عن المنطقة الآمنة للسباحة.

الراية الخضراء: تدل على أن البحر آمن للسباحة.

تعليمات مصايف بالإسكندرية، لضمان سلامة الرواد في حالة اضطراب حالة البحر، وارتفاع الأمواج ومنها:

-منع نزول البدالات للمياه

- تواجد عمال الأبراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

- زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

- رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الأولية.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

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