يورجن كلوب: توصلنا لاتفاق للتعاقد مع كايسيدو.. نريد التأهل لدورى الأبطال

تطرق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، للحديث عن المباراة التي ستجمع فريقه بتشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

ويحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعددنا لمباراة تشيلسي منذ فترة، لا يوجد ما يشتتنا عن ذلك، أعتقد أنهما فريقان موهوبان، شاهدنا تشيلسي في جولتهم الإعدادية وكان هناك الكثير من الأشياء الجيدة، هذا ما علينا الاستعداد له، إنها مباراتهم الأولى وسيرغبون في إظهار أنفسهم".

وأردف: "لديهم خيارات جيدة بشكل هجومي، أول مباراة تنافسية لنا ونريد أن نذهب إلى هناك، لكن علينا أن نرى كيف تسير الأمور، يجب أن نجرب المباراة الافتتاحية للموسم بشكل صحيح".

وعن المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، قال: "لقد استمتعت كثيرا.. كان اللاعبون منفتحين ومستمعين بعينين وآذين مفتوحتين. لقد فعلنا الكثير ليس فقط على أرض الملعب ولكن أيضًا في الاجتماعات، أردنا حقًا تعلم أسلوب لعبنا، يجب أن يكون الأمر مختلفًا، نريد أن ننتقل إلى المستوى التالي في لعبنا معًا".

وأوضح: "يظهرون الرغبة والتركيز والاستعداد والانفتاح. رأيت الكثير من الأشياء، يمكنكم رؤية ذلك. نريد أن نظهر أنفسنا، نريد أن نكون في دوري الأبطال العام المقبل".

وعن الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب برايتون وسط التقارير التي تحدثت عن توصل ناديه لاتفاق للتعاقد معه، قال: "تم الاتفاق على قيمة الصفقة مع النادي. سنرى ماذا يعني ذلك. نحن لسنا ناديًا بموارد لا نهاية لها ولم نتوقع عدة أمور هذا الصيف، لكنها حدثت".

وعما إذا سيخضع اللاعب للفحص الطبي اليوم، قال: "لا أستطيع أن أقول. لا أعرف، "لقد حاولنا والنادي فعل ما بوسعه بالفعل حتى نكون صادقين".

وعن تصريحه في 2016 برفضه صرف 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب، وإتمام التعاقد مع كايسيدو بأزيد من ذلك المبلغ، قال: "كل شيء تغير. هل يعجبني ذلك؟ لا. هل أدركت أنني كنت مخطئا؟ نعم. هذه هي الطريقة التي ستسير بها الأمور".

واستطرد: "المملكة العربية السعودية لن تساعد في ذلك. في النهاية، علينا أن نحاول ونتأكد من حصولنا على أفضل فريق ممكن معًا. 50٪ سيعجبهم و50٪ لن يعجبهم. نحاول جمع أفضل فريق لنا. لا يمكننا فقط الإشارة إلى اللاعبين وإحضارهم، فهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. أحيانًا يُغلق أحد الأبواب ويفتح الآخر. إذا كان الناس يريدون استحضار اقتباساتي من قبل 5 سنوات، فلا مشكلة، أدرك أنني كنت مخطئا".

وعن التغييرات في الفريق، قال: "لدينا بداية جديدة مع إعادة تنشيط نادي ليفربول إذا أردت. كان الجميع يطالب بالتغيير، وهم محقون في ذلك. توقيت التغيير هو أكبر توقيت في الحياة. الآن حدث هذا وهذا جيد. على الجميع أن يرتقوا".

وعن إيجاد قادة جدد للفريق، قال: "يجب أن تتقدم مجموعة القيادة الجديدة. اللاعبون الذين ليسوا فيها، لديهم ما يلزم ليكونوا هناك. كودي جاكبو، دومنيك سوبوسلاي قائدًا لمنتخبه الوطني في سن الـ22، ماك أليستر أيضًا. لنأخذ المسؤولية. لا تحاول أن تكون مثل شخص ما - حاول أن تكون أفضل نسخة من نفسك".

وعن التغييرات على الوقت الذي تمت إضافته في المباريات، قال: "من الصعب الإجابة. لدينا مباراة 90 دقيقة. إذا وصلنا إلى 55/60 دقيقة مع الكرة في اللعب، فسنرى. لا يبدو الأمر صعبًا للغاية. لدينا العديد من المسابقات، والعديد من المباريات، ولدينا ثلاث أو أربع دقائق مع الكرة في اللعب، لا أستطيع أن أرى أن ذلك سيصنع فارقًا".

واختتم: "أعتقد أن إضاعة الوقت وكسر الإيقاع أصبح مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة. اعتقدت أنه من المنطقي إعطاء بطاقات لإضاعة الوقت. لكنني آمل أن ننتهي بحل جيد - ليس من 10 إلى 15 دقيقة من الوقت الإضافي، وأيضًا الكثير من البطاقات الصفراء".