54 فرصة عمل خلال تنفيذ 26 مشروعًا بتمويل 5 ملايين جنيه فى المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر يوليو الماضي بلغت 54 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 26 مشروعًا بتمويل ما يقرب من 5 ملايين جنيه، مشيرًا إلى الاستمرار في توفير التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك".

يأتي ذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجَّه محافظ المنوفية، القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، لا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

كما أكد محافظ المنوفية أن الهدف من "مشروعك" وفَّر فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف تأهيل جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.