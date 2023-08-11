الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضمن المهرجان الصيفى للموسيقى.. أغانٍ طربية ومعاصرة لمواهب أوبرا الإسكندرية بدمنهور

بوستر
بوستر

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة، ويقدم طلاب فصل الغناء العربي بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور حفلا في الثامنة والنصف مساء الأحد 13 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور، بتدريب وقيادة ومصاحبة على آلة البيانو المايسترو الدكتور محمد حسني.

يتضمن البرنامج نخبة من أشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها موشح عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا، بتونس بيك، تملي في قلبي يا حبيبي، إنت عمرى، قديش كان في ناس، فيها حاجة حلوة أداء حبيبة، نانسى، أمنية، آية.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

الدكتور محمد حسن الدكتور خالد داغر الذوق الذي الر الرو الأوبرا المصرية البح البحيرة

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