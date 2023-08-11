الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تنظم مسابقة في التصوير الفوتوغرافي بعنوان "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا"

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "مشروعات بلدنا في عيون ولادنا" للتصوير الفوتوغرافي لأبرز المشروعات القومية في مصر، والتي تأتي في إطار توعية الطلاب وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة - في بيان له اليوم الجمعة - "إن هذه المسابقة تستهدف إلقاء الضوء على أبرز المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية"، مشيرا إلى أن موضوعات المسابقة تتضمن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وتنمية الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، ومشروعات النقل ورصف الطرق، والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار إلى أن الجامعة ستمنح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 5000 جينه، والثاني 3000 جنيه، والثالث 2000 جنيه.

وأضاف أن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تلعب دورا فعالا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة بالمسابقة 5 سبتمبر المقبل، وتتراوح الجوائز بين 2000 و 5000 جنيه، وقد حددت الجامعة عدة شروط للمشاركة في المسابقة؛ منها أن يحق للمصور المشاركة بحد أقصى عدد 3 صور، وترسل الصور بدون إطار وبدون إضافة تأثيرات مرئية تغير من أصل الصورة وبمقاس 40×60 سم بالإضافة إلى ملف "JPG" لا يقل حجمه عن 2 ميجابايت وعن 3000×2000 بكسل بالألوان أو أبيض وأسود، وأن مشاركة المصور تعتبر إقرارا وتعهدا ضمنيا بأن الصور المشاركة من تصويره مع ضرورة ذكر المكان الذي التقطت فيه الصورة ومرفق معها نبذة مختصرة عن المشروع، ويجب عدم احتواء الصور المشاركة على أي مواد تمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأي شخص أو أي جهة ويتحمل المشارك كافة المسؤوليات القانونية إزاء أي انتهاك لحقوق الغير.

وتابع "إنه وفي حال مخالفة المشارك لأي من الشروط والأحكام تعتبر الصورة مستثناة دون الحاجة للتواصل مع المشارك، كما تحتفظ الجامعة بحقوق نشر الصور المشاركة بالمسابقة واستخدامها بما يناسب رؤيتها في النشر والتوزيع والطباعة مع الالتزام بالإشارة إلى اسم المصور في كل مرة يتم استخدامها".

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