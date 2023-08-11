أسعار النفط تتراجع ترقبا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.. و"برنت" يسجل 86.26 دولار

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، قبيل صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي سيحدد الوضع الحالي للسوق.

وذكر تقرير "أوبك" الشهري الصادر، أمس، أن الأسواق العالمية تتجه نحو عجز حاد في المعروض بأكثر من 2 مليون برميل يوميًا خلال الربع السنوي الحالي.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميًا هذا العام، و2.25 مليون برميل يوميًا في 2024.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.16% أو 14 سنتًا عند 86.26 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 0.31% أو 11 سنتًا عند 82.71 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بحوالي 2% الخميس.