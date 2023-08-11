الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار النفط تتراجع ترقبا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.. و"برنت" يسجل 86.26 دولار

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، قبيل صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي سيحدد الوضع الحالي للسوق.

وذكر تقرير "أوبك" الشهري الصادر، أمس، أن الأسواق العالمية تتجه نحو عجز حاد في المعروض بأكثر من 2 مليون برميل يوميًا خلال الربع السنوي الحالي.

كما أبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميًا هذا العام، و2.25 مليون برميل يوميًا في 2024.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.16% أو 14 سنتًا عند 86.26 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 0.31% أو 11 سنتًا عند 82.71 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بحوالي 2% الخميس.

 

اسعار النفط التعاملات الصباحية تقرير وكالة الطاقة الدولية وكالة الطاقة الدولية

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة الإسلامية تتلألأ لتصبح متحفًا مفتوحًا ومزارات آل البيت تعود إلى رونقها

وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفًا بالمحليات للتحقيق بسبب شبهات فساد

بالأسماء.. 7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص في الطريق الدولي

وزير المالية: قرار"موديز" يعكس نظرة متوازنة للخطوات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أمين عام الغرف التجارية: تعديلات قانون الجمارك تدعم خطط نمو الصادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع