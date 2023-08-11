بالأسماء.. 7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص في الطريق الدولي

أُصيب 7 أشخاص اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "رضا شحاتة صبحي - ٥٧ سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعاد محمد عبداللطيف - ٤٢ سنة، مُصابة بكدمات متفرقة بالجسم، حنان شحاتة صبحي - ٤٥ سنة، مُصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد شعبان عبدالغفار - ١٣ سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سارة شعبان عبدالغفار ٢٥ سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، هناء شحاتة يونس، ٣٠ سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مني شحاتة يونس ٣٣ سنة، مُصابة بكدمات متفرقة بالجسم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.