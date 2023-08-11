ضمن جهود تطوير الطرق.. أبرز المعلومات عن مشروع مستقبل مصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول مشروع مستقبل مصر، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق.

- مشروع مستقبل مصر