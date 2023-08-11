الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضمن جهود تطوير الطرق.. أبرز المعلومات عن مشروع مستقبل مصر

مشروع مستقبل مصر
مشروع مستقبل مصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول مشروع مستقبل مصر، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق.

- مشروع مستقبل مصر

  • المشروع على طريق محور روض الفرج الضبعة الجديد.
  • ضمن المشروع القومي للطرق بطول 120 كم وعمق 70 كم.
  • يبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.
  • موقع المشروع من مزاياه الاستراتيجية.
  • يوفر المشروع فرص للعمل.
  • يتميز بسهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمعدات.
  • يتميز بسهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية.
  • تصدير الفائض للخارج مما يساهم في توفير العملة الصعبة.
مشروع مستقبل مصر افتتاح مشروع مستقبل مصر المشروع القومي للطرق ضمن معلومات اكسترا نيوز

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