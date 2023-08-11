ضمن جهود تطوير الطرق.. أبرز المعلومات عن مشروع مستقبل مصر
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول مشروع مستقبل مصر، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق.
- مشروع مستقبل مصر
- المشروع على طريق محور روض الفرج الضبعة الجديد.
- ضمن المشروع القومي للطرق بطول 120 كم وعمق 70 كم.
- يبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر.
- موقع المشروع من مزاياه الاستراتيجية.
- يوفر المشروع فرص للعمل.
- يتميز بسهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمعدات.
- يتميز بسهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية.
- تصدير الفائض للخارج مما يساهم في توفير العملة الصعبة.