الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بالمحافظات

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس البلاد يشهد مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية، ويستمر هذا التحسن خلال الأيام المقبلة أيضًا، خاصة أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة "مصر الأولى"، اليوم الجمعة: "إننا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث أنه يعمل على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع الرطوبة في الهواء ككل".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إننا نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلًا هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهو كتل هوائية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها مقارنة بالكتل التي كانت تؤثر علينا في الأيام الماضية".

ونوهت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك عدة عوامل تساعد على إحساسنا بعدم ارتفاع نسب الرطوبة مثل المنخفض الجوي ونشاط الرياح، لافتة إلى أن الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل تسجل 33 درجة مئوية، و35 درجة مئوية كقيمة محسوسة.

وتابعت: "أغلب المحافظات تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وسيكون متوسط درجات الحرارة في السواحل الشمالية 30 درجة في الظل".

الأرصاد الأحوال الجوية المحسوسة بالقاهرة 35 درجة نشهد مزيد من التحسن مزيد القاهرة 35 درجة

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