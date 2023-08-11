في 12 أغسطس.. لهذا السبب يتم الاحتفال بيوم الشباب العالمي سنوياً؟

يحتفل العالم سنوياً بيوم الشباب العالمي الذي يتم 12 أغسطس، لتسليط الضوء على القضايا الهامة التي تشغل اهتمام الشباب الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999.

وتعمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على إحياء يوم الشباب العالمي من كل عام للوقوف بجانب الشباب الصغير ومساعدهم لتحديد مستقبلهم لبناء وطن أفضل، والإستماع لأفكرهم المختلقة والعمل على إستثمارها.

لهذا السبب يتم الاحتفال بيوم الشباب العالمي سنوياً؟

جاء سبب الاحتفال بيوم الشباب العالمي سنوياً لدعم الشباب في حياتهم العملية والتعليمية ولتقديم لهم كل خطط المستقبل الداعمة من قبل الدولة، ويهدف الاحتفال تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم، بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.

ومن ضمن الأهداف التي تسعى لها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هو أن تعمل كل دول العالم على التركيز أكثر على اهتمامات الشباب التي تضمن الاهتمام على المواهب الصاعدة للشباب الصغير ومساعدتهم على تنمية تلك المواهب وإستغلالها لتقدم الدول.

والعمل على إنشاء ندوات تطورية للإستماع لأفكار الشباب ودعم مشروعتهم المستقبلية من الناحية المهنية، والغرض من الاحتفال بهذا اليوم هو لفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا وهي القضايا الثقافية والقانونية التي شغلت اهتمام معظم الشباب.

وتقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على اعتماد هذا اليوم سنوياً لتهتم دول العالم بأهمية دور الشباب الصغير والشابات وتقديم الدعم لهم، وإعطائهم فرصة وحل المشاكل التي تواجههم من قبل الدول.