الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديس إيكويزيو أميتيرنينو أباتي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس إيكويزيو أميتيرنينو أباتي، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له عن القديس إنه ولد إيكويزيو أميتيرنينو حوالى عام 490م في مقاطعة فاليريا (لاكويلا-رييتي-تيفولي)، يحكي عنه انه فى اثناء شبابه كانت له أخطاء جنسية عديدة، لكنه كفر عنها جميعاً . وعندما تاب عن أخطاءه، اعتزل العالم وعاش حياة النسك في مقاطعة فاليريا، كان يقضي يومه في الصلاة.

وكان يأكل قليلاً من الحشائش وثمار بعض الأشجار. فكان شديد التقشف على ذاته، فهو الشخص الوحيد الذي يتحدث عنه هو القديس غريغوريوس الكبير في حواراته، ويمكن اعتباره بأنه المؤسس للرهبنة الغربية مع القديس بنديكتوس من نورسيا، في البداية أسس ديرًا في أميتيرنو، ثم قام بتأسيس بيوت أخرى للنساك والنسكات. 

ثم أسس وأدار العديد من الأديرة بين سابينا ووادي أتيرنو، ويحكى عنه القديس غريغوريوس بناءً على المعلومات الواردة من أسقف رييتي ومن الآخرين الذين عرفوه شخصيًا، بأن إيكويزيو كان يزور دائمًا المدن والقري والبيوت والكنائس ويقدم عظات قوية تأتي دائما بثمار وفيرة لكنيسة المسيح، حتى وصلت شهرته إلى روما، كان يرتدي ملابس رديئة ويحمل كتب صلاته في حقائب جلدية معلقة على جانبي حصان يتعرض للضرب إلى حد ما. إلى جانب كونه خطيبًا ممتازًا، حافظ إكويزيو على بساطته، ومثل العديد من رؤساء الدير الأوائل الآخرين، حتى أنه لم يتلقى أي رتبة من الدرجات مقدسة. 

عندما أخبره أحد الأرستقراطيين يُدعى فيليكس أنه لا يحق له أن يكرز دون إذن محدد ، فأجاب بأنه رأي شاباً جميل المنظر في رؤيا طلب منه أن يعظ الناس عن كلام الله. اشتكى بعض أعضاء كبار رجال الدين في ذلك الوقت من سمعته غير اللائقة وقرر البابا إرسال كاهن يدعى جوليانو لاستدعائه.

فوصل جوليانو فوجد إيكويزيو في انتظاره دون أن يخبره أحد عن مجي جوليانو إليه، فعندما تعب من المسير، جاء مندوب من البابا يخبره، بأن البابا راي رؤيا تخبر عن قداسة هذا الناسك العظيم، وتقول له لا تزعج هذا الناسك، فتركه جوليانو يعود إلى منسكه، أما هو فعاد إلى روما، فرقد بعطر القداسة في 7 مارس عام 560م وفي نفس اليوم تم نقل جثته إلى كنيسة القديس لورنسيوس في مدينة لاكويلا.

وليم عبد المسيح سعيد الأب وليم عبد المسيح سعيد الاب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني

الأكثر قراءة

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع