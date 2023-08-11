في ذكرى القدّيسة كلارا المعترفة.. الكنيسة: «المسيح طالب التلاميذ بالجرأة»

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم الجمعة، بذكرى القدّيسة كلارا المعترفة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "بدأ الربّ وكأنّه كان يقول لتلاميذه: إنّهم ينعتونكم الآن بالمرائين والمنجّمين، لكنّ الزمن سيكشف كلّ شيء فتظهر للملء عيوبهم وتشعّ فضيلتكم. ثابروا على التبشير بجرأة وبجبين عالٍ وبدون أيّ خشية كانت، بما علّمتكم إيّاه في هذه البقعة من فلسطين: "فَكُلُّ ما قُلتُمُوهُ في الظُّلمَةِ سَيُسمَعُ في النُّور".

أو إنّه تكلّم بهذا الشكل لأنّ كلّ ما قاله الرسل وعانوا منه في الظلمات، من اضطهاد واحتجاز في السجون المطبقة، قد تمّ الإعلان عنه بواسطة قراءة أعمال الرسل في الكنيسة المنتشرة في الكون أجمع.

وقوله: "سيُنادى به على السطوح" يأتي من البيئة في فلسطين حيث السكان يقفون على السطوح. فليست السطوح هناك مغمورة بالعقبات كسطوحنا، بل هي مستوية في مسطّح واحد أي بالمستوى ذاته. فقوله "سيُنادى به على السطوح" يعني أنّه سيتمّ الإعلان عنه لكي يبلغ إلى مسامع الجميع.

جدير بالذكر ان القدّيسة كلارا المعترفة وُلدت في اسيزي، ايطاليا، سنة 1194.

تأثرت بحياة القديس فرنسيس ابن بلدها وتركت أهلها ونذرت نفسها للرّب سنة 1212. ثبتت في حياتها الرهبانية رغم الصعوبات الكثيرة، وأسست مع القديس فرنسيس الرهبانية النسائية الاولى للفرنسيسكانيات.

رقدت بالرب في 11 آب سنة 1253 وأعلنت قداستها في السنة ذاتها. امتازت بمحبتها التامة للمسيح وسعيها الدائم نحوالكمال وخدمة الفقراء.