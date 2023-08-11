الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران الغربية ينعى المرتلة الراحلة نينت فيلو: خدمت بالكنائس التي بلا مرتلين

المرتلة نينت فيلو
المرتلة نينت فيلو

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، بعض من ذكراياته مع المرتلة نينت فيلو التي رحلت مؤخرًا.

وقال مطران الغربية، إن  المرتلة نينت خدمت في كنيسة القديس نيقولاوس بمصر الجديدة بعد تعيينه كاهنا فيها عام 1984 وحتى انتقالها، ولم تتخلف عن خدمة تقام في الكنيسة، وكانت محبوبة من الجميع لتواضعها وبشاشة وجهها، وكانت ملائكية الصوت. 

وتابع: “بعد رسامتي مطراتنا على إبراشية إرموبوليس التي مقرها طنطا في محافظة الغربية كانت ترافقني بالسيارة هي والمرتلة جاكليت فرح من القاهرة لأقامة القداديس في الكنائس التي في إبراشيتي ولا يوجد فيها مرتلين، وخاصة كنيسة القديس اسبريدون في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مع استمرارها في الترتيل بكنيسة القديس نيقولاوس في الأيام التي لم تكن تأتي فيها معي، وكانت المرتلة نينت تقوم بالخدمة في الكنائس بالترتيل بمحبة ومن قلبها”.

ووجه الأنبا نيقولا رسالة إلى روح المرتلة الراحلة قائلا: “نينت سوف تفتقدك كنيستنا وتفتقد صوتك الجميل الذي كان يصدح بالتسبيح ليسوع المسيح والعذراء مريم والقديسين، ضارعين إلى رب الكنيسة أن يتقبل خدمتكِ المباركة ويُسكنكِ مع الأبرار والقديسن في ملكوت السماوات حيث الملائكة تُسبح مجدكَ”.

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