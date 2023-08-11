مختار نوح يكشف لـ"الشاهد" سر العداوة والثأر بين الإخوان وعبدالمجيد محمود

كشف مختار نوح، المحامي الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، سر العداوة بين جامعة الإخوان الإرهابية والنائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، والتي توضح كيد الإخوان في الخصومة.

وأضاف "نوح"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان عندما عينت عبدالمجيد محمود في دولة غير موجودة بالفاتيكان، وعندما كانت تريد عزله بسبب الثأر منه في قضية سلسبيل، والتي كانت في عام 1991.

وقال إن قادة الجماعة طلبوا من محاميها عمل دعوة مخاصمة للمستشار عبدالمجيد محمود والزعم بأنه كون عداوة خاصة، مؤكدًا أن خيرت الشاطر وحسن مالك، كانا المتهمين الرئيسيين فيها كما أن خيرت تجده متهمًا بأي قضية بها تحرك كبير.

عبدالمجيد محمود لم يكن يسيرا مع التساهل الذي تسير عليه الدولة

وتابع، أن المستشار عبدالمجيد محمود، لم يكن يسيرا مع التساهل الذي تسير عليه الدولة في ذلك الوقت، ولم يكن يسمح بتدخل القرارات السياسية في عمله، رغم أنه كان مرنا جدًا، وكان يُنزل الناس منازلهم، وفي قضية سلسبيل طبق القانون تطبيقا كاملا.