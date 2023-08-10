ألحان على الحجار حاضرة بقوة فى حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

حرص الموسيقار الكبير عمر خيرت، على تقديم برنامج موسيقي منوع ومميز خلال حفله المقام حاليا بمدينة العلمين ضمن فعاليات المهرجان.

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

وبين البرنامج الضخم حرص خيرت على تواجد عدد من المقطوعات الموسيقية التي قدمها لأغنيات الفنان الكبير علي الحجار والتي يحفظ الجمهور ألحانها وهو ما زاد من تفاعل الجمهور ومنها موسيقى “اللقاء الثاني لعلي الحجار وحنان ماضي من كلمات سيد حجاب وكذلك موسيقى أغنية مسألة مبدأ”.

وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت فاصلا من الإبهار بحفله الموسيقي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين بحضور الآلاف من جمهوره، حيث امتلأت جنبات مسرح العلمين بالجمهور بعد نفاد كافة تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية.

و«سلطن» خيرت جمهوره بعدد من المقطوعات الموسيقية المميزة حتى جاء دور مقطوعة «العرافة والعطور الساحرة» التي خطفت قلوب الجمهور بشكل كبير حين قدمه عمر خيرت وفرقته الموسيقية الضخمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويقدم الموسيقار الكبير الليلة عددا من مقطوعاته الموسيقية التي حققت نجاحا عالميا على مدار السنوات الماضية، كما امتلأت جنبات مسرح العلمين بالكامل بعد أن نفدت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية بعد إطلاق الحجز على موقع تذكرتي.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا من أهم موسيقاه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها واتفق مع فرقته على كل التفاصيل للخروج بشكل مميز يليق بمهرجان العلمين الجديدة وبه شخصيًا.