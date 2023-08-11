الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخطط أمريكى لسد ثغرات الدفاع الصاروخى ضد تهديدات الصين وروسيا وكوريا الشمالية

إطلاق صاروخ
إطلاق صاروخ

أعلنت شركتا لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان الأمريكية إطلاق صاروخ اعتراض من الجيل التالي ضد التهديدات سريعة التطور في الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

‎وتتسابق الولايات المتحدة لتطوير نظامها الدفاعي الصاروخي من الجيل التالي، حيث تستخدم الصين وروسيا وكوريا الشمالية أنواعًا جديدة ومتطورة من الصواريخ القادرة على اختراق الدفاعات الأمريكية الحالية. 

‎وذكرت شركة Breaking Defense،  أن مقاولي الدفاع الأمريكيين Lockheed Martin و Northrop Grumman يعملان على تسريع تطوير الجيل القادم من المعترضات (NGI) مع خطط لتقليص شهور من جدول الإنتاج السابق لتطوير نموذج أولي بحلول عام2027. 

‎وقال متحدث باسم شركة لوكهيد مارتن، إن الشركة قامت بالتحقق من صحة جميع عناصر تصميم الجيل القادم من اعتراضاتها مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA) وفقًا لجدول زمني سريع

وأضاف المتحدث، أن شركة لوكهيد مارتن تسير باستمرار على الطريق الصحيح لتقديم نموذجها الأولي بحلول عام 2027. 

‎في 7 أغسطس، أعلنت شركة لوكهيد مارتن أنه بعد مراجعات ناجحة للنظام الفرعي، تستعد الشركة لمراجعة أولية للتصميم "شاملة" هذاالربع. 

‎وأشار التقرير إلى أن نجمة داود الحمراء ستقيّم ما إذا كانت تصاميم شركة لوكهيد مارتن جاهزة لمرحلة مراجعة التصميم الحرجة، من جانب شركة نورثروب  أنهت الشركة مراجعة متطلبات الأنظمة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، وتهدف الآن إلى مراجعة أولية للأنظمة مدتها شهرين. 

ويشير تقرير Breaking Defense إلى أن هذه الخطوة تعمل على تسريع عملية مراجعة التصميم الحرجة حتى نهاية عام 2024 من أوائل عام 2025. كما ذكرت شركة Breaking Defense أن شركة Northrop قد أنتجت الدفعة الأولية من حالات الصواريخ التي تعملبالوقود الصلب للبرنامج. 

‎ويشير التقرير إلى أن هذه الحالات سيتم ملؤها بدوافع غير نشطة وسيتم نقلها إلى Redstone Arsenal في ألاباما، حيث سيتم دمجهامع جهاز اعتراض. 

‎بعد هذه العملية، ستواصل شركة Northrop أنشطة Pathfinder والتحقق من صحة العملية بشكل أكبر، مع ملاحظة أن المعترض سيخضع لمزيد من الاختبارات والتحقق من العملية بمجرد اكتمال عملية التكامل.

اطلاق صارخ أعتراضها الجيل التالي أمريكا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

مختار نوح يكشف سر قصيدة "أحمد فؤاد نجم" التى مجد من خلالها فى قتلة السادات

فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار جسيمة للمنشآت فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية

تجاوزت الـ15 جنيها.. تجار السوق يوضحون أسباب الارتفاع الجنونى للطماطم

مختار نوح لـ"الشاهد": فؤاد علام برئ من موت كمال السنانيرى

بهاء سلطان يشعل حفل مهرجان العلمين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟