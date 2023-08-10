مصرع عامل غرقاً داخل ترعة النوبارية بالبحيرة

لقى عامل مصرعه غرقاً أسفل كوبري الحدين بترعة النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل جراء غرقه بترعة النوبارية أسفل كوبري الحدين وحفظت الجثة تحت تصرف، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لعامل يدعى "عمر أحمد بهنسي"، 40 سنة، مقيم قرية صفط العنب التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.