بث مباشر.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على DMC

بدأت شبكة قنوات DMC قبل قليل بثا مباشرا لحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وهو الحفل الذي ينتظره الملايين في مصر والوطن العربي.

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

ويقدم الموسيقار الكبير الليلة عددا من مقطوعاته الموسيقية التي حققت نجاحا عالميا على مدار السنوات الماضية، كما امتلأت جنبات مسرح العلمين بالكامل بعد أن نفدت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية بعد إطلاق الحجز على موقع تذكرتي.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا من أهم موسيقاه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها واتفق مع فرقته على كل التفاصيل للخروج بشكل مميز يليق بمهرجان العلمين الجديدة وبه شخصيًا.

وخلال الساعات الماضية أعلن الموسيقار الكبير عمر خيرت أن الحفل بيعت تذاكره بشكل كامل حيث روج له عبر صفحته على انستجرام وكتب: "شكرًا جمهورنا العظيم حفلتنا بالعلمين اكتملت .. نوعدكم بالمزيد إن شاء الله".



ويحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.



بدأت قبل قليل فعاليات عرض الأزياء العالمي المقام بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث بدأ الضيوف في التوافد على منطقة نورث سكوير قبل قليل من أجل حضور عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو.