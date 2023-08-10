شعيب: إقامة حفل الزفاف الجماعى لأبناء مطروح خلال ديسمبر المقبل

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على إقامة حفل الزفاف الجماعي لأبناء مطروح خلال شهر ديسمبر المقبل مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك تيسيرًا على أبناء مطروح المقبلين على الزواج مع مساهمة المحافظة في تحقيق الاستقرار الأسري لهؤلاء الشباب المشاركين.

وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، أنه تمت الموافقة على استقبال طلبات الراغبين من أبناء مطروح في المشاركة في حفل الزفاف الجماعي مؤكدًا على أن المتقدم لن يتحمل أية مصروفات أو رسوم للحفل.

كما أشار إلى أن يتم مشاركة الراغبين في حفل الزفاف الجماعي من خلال الإجراءات التالية:

تقديم طلب باسم السكرتير العام يوضح فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران.

صورة من عقد الزواج مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها.

تقديم الطلبات بالإدارة العامة للسياحة والمصايف ابتداءً من يوم الأحد 13-8-2022 ولمدة 30 يومًا.

كما أضاف مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح ، أن شروط الاشتراك هي: