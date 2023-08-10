الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شعيب: إقامة حفل الزفاف الجماعى لأبناء مطروح خلال ديسمبر المقبل

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، على إقامة حفل الزفاف الجماعي لأبناء مطروح خلال شهر ديسمبر المقبل مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك تيسيرًا على أبناء مطروح المقبلين على الزواج مع مساهمة المحافظة في تحقيق الاستقرار الأسري لهؤلاء الشباب المشاركين.

وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، أنه تمت الموافقة على استقبال طلبات الراغبين من أبناء مطروح في المشاركة في حفل الزفاف الجماعي مؤكدًا على أن المتقدم لن يتحمل أية مصروفات أو رسوم للحفل.

كما أشار إلى أن يتم مشاركة الراغبين في حفل الزفاف الجماعي من خلال الإجراءات  التالية:

  • تقديم طلب باسم السكرتير العام يوضح فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران.
  • صورة من عقد الزواج مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها.
  • تقديم الطلبات بالإدارة العامة للسياحة والمصايف ابتداءً من يوم  الأحد 13-8-2022 ولمدة 30 يومًا.

كما أضاف مدير إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح ، أن شروط الاشتراك هي:

  • أن يكون الزوجان أو أحدهما من أبناء المحافظة.
  • أن يكون الزوجان أو أحدهما من المقيمين بالمحافظة وتعطي الأولوية لأبناء المحافظة.
  • أن يكون عقد القران حديثا ولا يكون قد مضي عليه أكثر من ستة أشهر، وتعطي الأولوية للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تقديم صورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين، ولا يتم اشتراك أكثر من حالة واحدة من كل أسرة إلا في حالة عدم اكتمال العدد المقرر قبوله.
  • ألا يكون قد سبق له الاشتراك في الأعوام السابقة في الزفاف الجماعي.
  • ألايكون قد سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل.
أحتفالات المحافظة بعيدها القومي ادارة السياحة والمصايف الزفاف الجماعي المقبلين على الزواج اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحقيق الاستقرار الأسرى

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