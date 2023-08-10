رئيس جامعة الأزهر يشيد بحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" أسيوط

واصل د.سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولته التفقدية لقطاع الوجه القبلي بتفقد حاضنة الأعمال التكنولوجية «رواق» أسيوط، بمرافقة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

وأقيمت حاضنة «رواق» أسيوط ضمن البرنامج القومي للحاضنات «انطلاق»، وبدعم من الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.

وخلال الجولة أشاد رئيس جامعة الأزهر بمشروع الحاضنات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنها أسهمت بشكل كبير في تنمية وتطوير ورفع مهارات كثير من الطلاب والخريجين، كما أنها ساعدت في التوسع في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة كانت في طليعة الجامعات التي كان لها السبق في التعاون مع أكاديمية البحث العلمي لإنشاء تلك الحاضنات التكنولوجية التي انطلقت من كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، الأولى على مستوى جامعة الأزهر، والثانية على مستوى جامعات الصعيد، ثم انتقلت إلى كلية العلوم بنات بالقاهرة، ثم كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.

وأضاف الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا، أن الهدف الرئيس من إنشاء تلك الحاضنات التكنولوجية هو دعم أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والمبتكرين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في شتي مجالات: الزراعة، والغذاء، والمياه، والطاقة والتكنولوجيا الخضراء، والتحديات المناخية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماديًّا وفنيًّا؛ حتى يتم ترجمة تلك المشروعات على أرض الواقع إلى مشاريع إنتاجية تخرج للنور وتعود بالنفع على الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن جامعة الأزهر تعد واحدة من الجامعات الرائدة في مجال حاضنات الأعمال التكنولوجيا بشكل متميز؛ حيث حصلت المشروعات المقدمة من الجامعة على النصيب الأكبر من التمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.