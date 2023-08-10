بدء عرض الأزياء العالمى لمايكل سينكو ضمن فعاليات مهرجان العلمين (صور)

بدأت قبل قليل فعاليات عرض الأزياء العالمي المقام بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث بدأ الضيوف في التوافد على منطقة نورث سكوير قبل قليل من أجل حضور عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو.

يهدف الحدث الخاص بعرض الأزياء الى الإعلان عن مدينة العلمين كوجهة تسوق للأزياء، خاصة في ظل استحواذ نورث سكوير مول على عدد من العلامات التجارية الراقية محليًا ودوليًا في جميع القطاعات سواء متاجر التجزئة أو متاجر الأطعمة والمشروبات، بهدف تشجيع سياحة التسوق إلى مصر من خلال مدينة العلمين، في ظل تركيز 60% من حركة السياحة العالمية على سياحة التسوق والترفيه، وهو ما تلعب من خلاله نورث سكوير مول دورا رئيسيا في الترويج لمدينة العلمين الجديدة باعتبارها وجهة فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط.



وكانت إدارة عرض الأزياء أعنلت أمس في المؤتمر الصحفي أنه من المقرر أن يحضر عدد كبير من الفنانين، منهم مي سليم، ميس حمدان، ديانا حمدان، نادية الجندي، نهى عبد العزيز، رامي عياش، هالة صدقي، سيرين عبد النور، فريد رحمي، هنا شيحة، درة، أمينة خليل، إنجي كيوان، ليلى زاهر، أشرف زكي، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، رانيا يوسف وغيرهم من النجوم

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