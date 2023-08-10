الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: المتحف الكبير يضم 25 ألف قطعة أثرية.. والافتتاح سبتمبر المقبل

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على اجتماع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بقيادات الوزارة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المتحف المصري الكبير. 

وقال رشوان خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" على قناة "إي تي سي"، إن جميع الأعمال المتبقية في المتحف تنتهي في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المتحف سيضم 25 ألف قطعة أثرية صغيرة.

وأوضح أن الاجتماع استعرض خطة المتحف لتحقيق برنامج الانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية داخل الفتارين، بمعدل تنفيذ أسبوعي يصل إلى وضع وتثبيت ما يقرب من 160 قطعة أثرية يومياً داخل الفتارين المخصصة لها بالقاعات الرئيسية والتي يبلغ عددها 159 فاترينة. 

وتابع أن كل المصريين لديهم "أمل في الغد"، وكل الأنشطة السياحة والاقتصادية تعطيهم الأمل وهي موجهة للمواطن وتحسين حياته، قائلا: "كل ما يتم في هذه الدولة موجه للمواطن وأبنائه وأحفاده".

ضياء رشوان مصر جديدة المتحف المصري الكبير الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير

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