رئيس "الشرقية للدخان" يوضح سبب أزمة ارتفاع أسعار السجائر

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية ايسترن كومباني للدخان، إن هذه الشركة هي الجهة الأولى المسئولة للتوريد في الأسواق، حيث تسيطر على ٧٥٪ من السوق المحلي الخاص بإنتاج هذه السلعة.

وأكد هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه في شهر 6 و7 من كل عام يقوم التجار بتخزين عبوات السجائر مع بداية العام المالي الجديد، وكل عام ترتفع سعر العبوة في هذا التوقيت، معبراً: "نحن نعلم هذا التخطيط جيداً".

وأضاف في حديثه، أن الشركة تعمل الآن مع الأجهزة الرقابية لاستخراج الكميات التي تم تخزينها الأيام الماضية من قبل التجار لرفع السعر على المواطن، وذلك لأن الكشف عن هذه الكميات سوف يؤدي إلى عودة توازن السوق.

وتابع: "لم تتم زيادة أسعار السجائر منذ مارس الماضي والسعر الرسمي للأصناف المحلية يبدأ من ٢٤ جنيها للعبوة، إضافة إلى أنه تم تقنين حجم التصنيع لتغطية احتياجات السوق طوال العام".

واستطرد: "سنقوم بضخ كميات كبيرة من عبوات السجائر في السوق الأسبوع المقبل مع تكثيف الرقابة من أجل ضبط الأسعار في السوق ومنع استغلال التجار".