الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكي يعلن هاواي "منطقة كوارث" بعد الحرائق الأخيرة

هاواي
هاواي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، هاواي منطقة كوارث بعد الحرائق الأخيرة، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

ولقى ما لا يقل عن 36 شخصًا مصرعهم في حريق لاهاينا في هاواي، بحسب ما كتبته مقاطعة ماوي في بيان نُشر على موقع المقاطعة على الإنترنت مساء الأربعاء.

ودمرت حرائق الغابات أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 200 مبنى وأجبرت الآلاف على الإخلاء. وحول سباقات حرائق الغابات عبر جزء من ماوي في هاواي ، مما أدى إلى تدمير أجزاء من بلدة تاريخية في الجزيرة وإجبار البعض على الفرار إلى الأمان النسبي في المحيط ، حيث أنقذهم خفر السواحل.

وأجبرت الحرائق على إخلاء بعض المناطق ، بما في ذلك منطقة لاهاينا السياحية الشهيرة. 

وتقول خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن إعصار دورا الذي يمر جنوب سلسلة الجزر على مسافة آمنة ، كان مسؤولا جزئيا عن الرياح القوية التي تحرك ألسنة اللهب ، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإيقاف طائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق.

وافق الرئيس جو بايدن على إعلان كارثة في هاواي ، مما يمهد الطريق للمساعدات الفيدرالية لمساعدة الولاية على التعافي من حرائق الغابات المدمرة في ماوي.

ويقول مسؤولون في ماوي إن حرائق الغابات في المدينة التاريخية أدت إلى حرق أجزاء من واحدة من أكثر المناطق السياحية شعبية. في هاواي. 

وقالت المتحدثة باسم مقاطعة ماوي، ماهينا مارتن، في مقابلة عبر الهاتف في وقت مبكر من يوم الأربعاء ، إن الحريق انتشر في لاهاينا بما في ذلك فرونت ستريت وهي منطقة من البلدة يشتهر بها السائحون.

هاواي منظمة كوارث الحرائق هاواي الأمريكية

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