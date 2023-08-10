السودان يُطالب بتعيين ممثل جديد لـ«الأمم المتحدة» خلفًا لـ فولكر

طالب وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة؛ للمساعدة في الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، وتعيين بديل له، مؤكداً أن مطالبة بلاده لا تنطوي على أي ابتزاز.

وأكد الوزير في تصريح له اليوم، أن موقف بلاده ليس تهديدًا لأي أحد، ولكنه مارس حقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين ممثل جديد خلفًا لـ فولكر، حيث إن العمل في بعثة "يونيتامس" في ظل الظروف التي يمر بها السودان لا يحتمل الفراغ.

وذكر أن السودان نجح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع بالسودان في مسعاه باستبعاد فولكر عن جلسة المجلس، وتقديم بيان عن السودان حيث سبق أن أعلن السودان بأنه شخص غير مرغوب فيه.