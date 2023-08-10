الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استعدادًا لطرحه.. تكثيف ساعات عملية مونتاج "أولاد حريم كريم"

اولاد حريم كريم
اولاد حريم كريم

يستعد الفنان مصطفى قمر لطرح أحدث أعماله الفنية “أولاد حريم كريم” الذي يعتبر الجزء الثاني لـ“حريم كريم” وذلك بدور السينما ليخوض به المنافسة السينمائية في الصيف الجاري.

وكشفت مصادر من داخل العمل لـ“الدستور”، أن قمر يحرص على متابعة عملية مونتاج الفيلم، فيما يكثف المخرج علي إدريس العمل على عملية المونتاج الذي انتهى من معظمه استعدادًا لطرحه في 30 أغسطس الجاري، إضافة إلى استعداد صناع العمل لطرح البرومو الرسمي خلال أيام وطرح البوسترات الرسمية.

"أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، بشرى، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز، واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عُرض منذ 18 عامًا، وحقق نجاحا كبيرا وإيرادات ضخمة وقت عرضه.

و"حريم كريم" عرض 2005 وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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