"إكسترا نيوز": بدء الاستعداد لعرض أزياء المصمم العالمى مايكل سينكو بالعلمين

كشفت يارا مجدي، موفدة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين، اليوم الخميس، والتي تبدأ بعرض الأزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو، ويقام في الـ نورث سكوير.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، أن التجهيزات للعرض كبيرة ومبهرة وتؤكد قوة مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن التحضيرات بدأت تستعد لحفل الفنان رامي عياش، والذي سيكون بعد عرض الأزياء مباشرة.

وتابعت أن المكان يسع المئات من الحضور والتنظيم كبير، والمسرح مجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات تليق بالمهرجان.

وأكدت خلال المداخلة أن صناعة الأزياء أمر مهم جدًا، ويهتم به الكثيرون، بالإضافة إلى أن عرض الأزياء يقام على المسرح بالقرب من شاطئ العلمين، وهي تجربة مختلفة ومن المفروض أن ينطلق عرض الأزياء في تمام الساعة الثامنة مساءً.