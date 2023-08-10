خبراء سويديون ينتقدون خطة بناء 10 مفاعلات نووية جديدة

انتقد خبراء البيئة خطة الحكومة السويدية لبناء ما لا يقل عن 10 مفاعلات نووية في السنوات العشرين المقبلة، أي أكثر من ضعف العدد الحالي قائلين إن ذلك سيكون مكلفًا للغاية وسيأتي بعد فوات الأوان لتلبية احتياجات الطاقة، حسبما أفادت صحيفة الجارديان.

وأعلنت وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري الأربعاء أنه من أجل تحقيق أهدافها المناخية تحتاج السويد إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء في العقدين المقبلين.

وستشكل خطة 10 مفاعلات جديدة تغييراً جذرياً عن قدرة البلاد الحالية على الطاقة النووية مع وجود ستة مفاعلات قيد التشغيل في فورسمارك وأوسكارشامن ورينغالس التي تمثل حوالي 30٪ من إنتاجها من الكهرباء.

ونيلسون الأستاذ في جامعة لوند وعضو المجلس الاستشاري الأوروبي للمناخ، قال إنه شكك في ادعاء الحكومة بأن المفاعلات الجديدة ضرورية ورفض هذه الخطوة ووصفها بأنها "رمزية".

وقال إن هذه الخطوة كانت تتعلق بالمواقف أكثر من العمل، مدعيًا أن الحكومة تريد أن تظهر أنها تتخذ إجراءات لتحقيق أهدافها المناخية "أراها رمزية أكثر من إحداث أي تغيير حقيقي".

قال نيلسون إنه إذا تم بناء المفاعلات فمن المرجح أن تتحمل التكاليف دافع الضرائب السويدي بشدة بعد أن كانت قضية نقاش ساخنة في الماضي ، كان لهذا الإعلان الأخير "استجابة فاترة".

وقال إن سمعة السويد كقائدة خضراء على المسرح العالمي آخذة في التحول "السويد ستفقد هذا الوضع جزئياً، الآن، يأتي الزخم والتقدم من الاتحاد الأوروبي وبروكسل ".

تتطلب خطة الاتحاد الأوروبي "Fit for 55" قانونًا من الدول الأعضاء تقليل الانبعاثات بنسبة 55٪ على الأقل بحلول 2030 وأن تصبح "محايدة مناخيًا" بحلول عام 2050.

وافق المعتدلون في السويد عندما شكلوا حكومة ائتلافية مع الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين والديمقراطيين السويديين اليمينيين المتطرفين على أنه سيسمح بمزيد من المفاعلات وأن الاستثمارات في الطاقة النووية ستكون مربحة من خلال ضمانات الائتمان والتغييرات في الأسعار.

كان هذا الأسبوع هو المرة الأولى التي تعطي فيها الحكومة عددًا متوقعًا من المفاعلات الجديدة.

وقالت بورمختاري الليبرالية التي أصبحت عندما تولت المنصب العام الماضي أصغر وزيرة في البلاد على الإطلاق:"منذ اليوم الأول عملت هذه الحكومة بكامل قوتها لإزالة العقبات التي أقيمت لمنع الطاقة النووية الجديدة" "يتطلب التحول المناخي مضاعفة إنتاج الكهرباء في العشرين عامًا القادمة ، وتلعب الطاقة النووية دورًا حاسمًا بالنسبة لنا لتحقيق النجاح في ذلك.