الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنيّة بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابا بجروح بالرأس ويزعم قيام جيرانه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقباله طرف أول: "أحد الأشخاص ووالدته" طرف ثان: "إحدى السيدات وزوجة نجلها" جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما اتهم الطرف الأول شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، من أهلية الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.