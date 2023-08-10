ضربة قوية.. الاستثمارات الأمريكية تكبح شركات الصين

قال محللون ومستثمرون، الخميس، إن القيود الجديدة على الاستثمارات الأمريكية في التكنولوجيا المتقدمة في الصين ستؤدي إلى تفاقم التراجع في الصفقات بين أكبر اقتصادين في العالم وتوجيه "ضربة كبيرة" للشركات الناشئة الصينية.

وأعلنت إدارة بايدن الأربعاء أنها ستقيد استثمارات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة الأمريكية، وكذلك المشاريع المشتركة ،في الذكاء الاصطناعي الصيني والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات.

ووفقا لشبكة سي ان ان الامريكية، تخضع القواعد المقترحة لفترة تعليق عام مدتها 45 يومًا.

وبعد ذلك سيتم تحويلها إلى مسودة لوائح من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وينطبق الأمر التنفيذي على الاستثمارات فيمدينتي هونغ كونغ وماكاو ، وكذلك الصين القارية.

على الرغم من أن الإجراءات الجديدة لا تزال تتشكل ، إلا أن شركة DCM ، وهي شركة رأس مال مغامر في وادي السيليكون تديراستثمارات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار، قالت إن الأمر سيغير "طريقة وهيكل" استثماراتها في مجال واحد: الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة:"نحن نتشاور بنشاط مع مستشارينا القانونيين" ، مشيرة إلى أنها لا تستثمر حاليًا في القطاعات الأخرى المتأثرة: الرقائقأو الحوسبة الكمية.

أضافت أنه بينما تعتقد الشركة أيضًا أن استثماراتها المحتملة في الذكاء الاصطناعي قد لا تندرج ضمن تلك المحظورة ، فإنها "ستواصلممارسة العناية الواجبة اللازمة للالتزام بالأمر التنفيذي والامتثال له".

وأعلنت إدارة بايدن فرض حظر جديد على الاستثمارات في الصين بهدف حماية الأمن القومي

‏DCM هي واحدة من أكثر المستثمرين الأمريكيين نشاطا في الشركات الناشئة الصينية والمعروفة بدعم الأسماء الكبيرة في التكنولوجيا الاستهلاكية مثل music.ly منصة الفيديو القصيرة التي أصبحت فيما بعد TikTo .

ونقلت الشبكة الأمريكية عن إيديث يونج الشريك العام في Race Capital ، وهي شركة في وادي السيليكون تستثمر في الأعمال التجارية في المراحل المبكرة:"هذه ضربة كبيرة ليس فقط لمنظومة الشركات الناشئة الصينية [ولكن] أيضًا لصناعة رأس المال الاستثماري".

وقالت إن المرسوم الجديد يشير إلى أن واشنطن كانت "تحاول" فصل "رأس المال الاستثماري الأمريكي والصيني على الرغم من إصرارالإدارة على أنها لا تحاول وقف التجارة مع الصين.

أضاف يونغ، الذي تستثمر شركته بشكل أساسي في الذكاء الاصطناعي والبيانات وبرامج المؤسسات في كل من الولايات المتحدةوالصين: "لقد ذهب هذا ببساطة بعيدًا جدًا"، ولا ينبغي لواشنطن أن تحد من حريتنا في الاستثمار."

أكد مسؤولون الذين أعلنوا القيود، الأربعاء، مرارًا أن هدفهم هو منع رأس المال الأمريكي من مساعدة الجيش الصيني وليس الإضرار بالاقتصاد الصيني.

وقال مسؤول في اتصال هاتفي مع الصحفيين "إننا ندرك الدور المهم الذي تلعبه تدفقات الاستثمار عبر الحدود في الحيوية الاقتصادية الأمريكية.

كما ان أحد الأهداف الرئيسية للإجراءات الجديدة هو الحد من وصول الصين إلى "الأصول غير الملموسة"، مثل المعرفة الفنية أو العلاقاتمع الخبراء التي غالبًا ما تصاحب الاستثمار من أصحاب رؤوس الأموال أو شركات الأسهم الخاصة.

ويقول بعض المستثمرين إن الضرر الذي يلحق بالشركات الصينية أمر لا مفر منه ، مع احتمال حدوث انتكاسة في الأسواق الأمريكية.

وقال يونج إن فقدان الوصول إلى شبكات الخبراء والمعرفة "سيجعل من الصعب على الشركات الناشئة الصينية الابتكار والمنافسة على نطاق عالمي".