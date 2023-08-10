الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نور هاشم: وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح ويعزز الأمن الغذائي

النائب نور هاشم
النائب نور هاشم

قال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج الزراعي، ويخفف عنه الأعباء الضريبية.

وأكد هاشم في بيان صحفي اليوم، أن الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين في ظل الاهتمام الكبير بدعم القطاع الزراعي وخطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاحين على زراعتها.

وأشار إلى أن الفلاح المصري يستحق كل الدعم والمساندة من الدولة فهو من أكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ويعاني من ارتفاع تكاليف وأعباء الإنتاج الزراعي.

وثمن عضو مجلس الشيوخ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالنص على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

أضاف أنه من إيجابيات القرار أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، قائلًا: “نتمنى أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيًا دعما للمزارعين وتشجيعًا للإنتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لدعم استراتيجية وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

النائب نور هاشم مجلس الشيوخ مجلس الوزراء ضريبة الأطيان الدولة المصرية القطاع الزراعي

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