الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في حادث تصادم بين سيارتين علي طريق الباجور

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شاب مصرعه إثر حادث تصادم وقع على طريق “الباجور - القناطر الخيرية”، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أشمون العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقي اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد وصول بلاغ حادث تصادم أمام قرية سمان دائرة المركز نتج عنه إصابة شاب بإصابات بالغة وتوفي متأثرا بإصابته وجرى وضعه بمستشفى أشمون العام.

وتعرفت أسرة المتوفي على الجثمان، بعد نشر صورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، لعدم العثور على إثبات شخصية مع المتوفي أثناء الحادث، حيث تبين أنه من قرية منيل دويب التابعة لمركز أشمون.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، واستمتعت لأقوال شهود العيان في الحادث وأسرة المتوفي، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، وينتظر أهالي منيل دويب إصدار تصريح الدفن، فيما سادت حالة من الحزن بين كافة الأهالي وأصدقاء المتوفي.

اصابة شاب أقوال شهود العيان الطريق العام أمن المنوفية الواقعة المصاب

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