رسميًا.. تعديل موعد نهائى البطولة العربية للأندية بين الهلال والنصر

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تعديل موعد المباراة النهائية من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023".

الموعد الجديد لنهائي البطولة العربية

وتقررت إقامة المباراة النهائية من البطولة العربية للأندية 2023، في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية "بالطائف"، بدلا من الموعد المحدد سلفًا التاسعة مساء.

وتجمع المباراة بين ديربي السعودية الهلال "الزعيم"، ونظيره النصر "العالمي".

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSCHD السعودية، الناقل الرسمي والحاصل على كافة حقوق نقل مباريات البطولة بشكل حصري.

بيان الاتحاد العربي حول الموعد الجديد لنهائي كأس الملك سلمان

تحت رعاية #خادم_الحرمين_الشريفين

ونيابةً عن سمو #ولي_العهد..

يحضر نائب أمير منطقة مكة

الأمير #بدر_بن_سلطان

المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة العربية لكرة القدم، على كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي النصر والهلال

السبت المقبل الموافق 12 أغسطس، 6 مساءً، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.

تعديل موعد نهائي البطولة العربية للأندية

مشوار الهلال إلى نهائي البطولة العربية

واستهل الهلال مشواره في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي، ثم الهزيمة أمام السد القطري بنتيجة 3/2، والفوز على الوداد المغربي بنتيجة 2/1، جعلته يحتل المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

بينما في دور الثمانية، أطاح بمواطنه اتحاد جدة بنتيجة 3/1، ثم الشباب السعودي بالأمس بنفس النتيجة أيضا.

مشوار النصر إلى نهائي البطولة العربية

أما النصر فقد جاء في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، من الفوز على اتحاد المنستيرى التونسي 4/1، والتعادل السلبي مع الشباب بدون أهداف والتعادل الإيجابي مع الزمالك بنتيجة 1/1، خلال مرحلة المجموعات.

بينما في دور الثمانية تمكن من إقصاء الوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، ثم الفوز بالأمس على الشرطة العراقي بهدف نظيف، سجله الدون كريستيانو رونالدو.