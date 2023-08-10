الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الثلاثاء.. توزيع جوائز "مواهب وقدرات" على الفائزين بمركز مؤتمرات الأزهر

مركز تطوير تعليم
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن الثلاثاء المقبل، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث 2022، تحت شعار" إبداع وتميز" ستقام فعاليات المسابقة في قاعة الأندلس بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور عدد من الشخصيات من قيادات الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء، وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وسفراء بعض الدول، وبعض الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في ال(16)مسابقة، وجميع المشرفين والقائمين عليها.

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب سابقًا أنه سيتم تسليم الجوائز للفائزين أنفسهم أو من سينوب عنهم بشكل رسمي.

علمًا بأن مسابقة مواهب وقدرات بأقسامها ال 16 تهدف إلى: دعم الطلاب الوافدين الموهوبين وإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

تضمنت مسابقة "مواهب وقدرات" حول المحاور والمجالات الآتية:
(1)حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملًا، (2) حفظ وترتيل ثلاثة أرباع القرآن الكريم، (3) حفظ وترتيل نصف القرآن الكريم، (4) حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم، (5) الأصوات الحسنة (تجويد القرآن – إنشاد – ابتهالات... إلخ)، (6) الثقافة الإسلامية، (7) الخطابة وفنون التواصل، (تأليف وإلقاء الشعر والموشحات والزجل، (9) براعة التحدث باللغات الأجنبية في العلوم والآداب الإسلامية، (10) الخط العربي بأنواعه، (11) الرسم والزخرفة بأنواعها، (12) الأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات)، (13) فنون الكتابة الإبداعية (قصة – مقال – رواية)، (14) فنون التمثيل (سينما – مسرح)، (15) الفنون الرقمية (فيديو – تصوير فوتوغرافي – جرافيك – موشن جرافيك)، (16) مسابقة البحث العلمي.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب توزيع الجوائز مواهب وقدرات إبداع وتميز الأزهر الشريف القرآن الكريم

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