نيمار يدرس الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال "الميركاتو"

يبحث البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حل للخروج من فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أمس أن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس ومعه البرتغالي لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي، أبلغا نيمار ومعه زميله فيراتي أن النادي لا يعتمد عليهما في الموسم المقبل.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات أن نيمار وباريس يبحثان عن الحل الأفضل لرحيل اللاعب في الانتقالات الجارية، مشيرًا إلى أنهما يرغبان في إنهاء الأمر بأسرع وقت ممكن ويعملان سويًا من أجل رحيله.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد كسر عقده مع نادي برشلونة ودفع باريس مبلغ الشرط الجزائي والذي كان وقتها 222 مليون يورو.

نيمار لديه عرض من نادي الهلال السعودي، إضافة إلى اهتمام من أحد أندية الدوري الأمريكي، بينما يجب أن يقرر برشلونة خلال الأيام المقبلة إذا كان سيحاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ولعب نيمار دا سيلفا 173 مباراة بقميص فريق باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق، وسجل 118 هدفًا وصنع 77 لزملائه في الفريق.