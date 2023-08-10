الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العالم علمين..

"القاهرة الإخبارية": جميع عروض "مايكل سينكو" مستوحاة من الطراز المصرى

مايكل سينكو
مايكل سينكو

كشفت فرح الخولي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أن اليوم شهد إقبالا كبيرا من زوار مدينة العلمين من المصريين وغير المصريين.

وأضافت، خلال تغطيتها الحية لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة: "لدينا زخم وتنوع كبير في فعاليات اليوم، إذ سينطلق بعد ساعات حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي شهد عددا كبيرا من زوار ومتابعي عمر خيرت، ويقدم باقة من أجمل المقطوعات الموسيقية".

وأكدت "الخولي" أن زوار مدينة العلمين يمكنهم متابعة حفلات اليوم من خلال شاشات العرض المنتشرة داخل مدينة العلمين، وكأنهم في الحفل، دون مقابل مادي يذكر، لافتة إلى أن حفل الموسيقار عمر خيرت سيتم بثه على الهواء مباشرة على قناة "الحياة".

وأوضحت أن اليوم سيشهد "الفاشون شو" الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو، في نورث سكوير بمدينة العلمين، في تمام الساعة الثامنة مساء، مؤكدة أن العروض مستوحاة من التراث والطراز المصري التي استغرقت عاما كاملا بناء على تصريحات مايكل سينكو.

العلمين الجديدة العالم علمين مهرجان العلمين الجديدة مايكل سينكو فاشون شو

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