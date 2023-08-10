تصدر «ترند جوجل».. نجوم الوسط الفني يحتفلون بزفاف نجل سليمان عيد (صور)

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، عن الفنان سليمان عيد واحتفاله بعقد قران نجله عبد الرحمن وسط إقبال كبير من عدد كبير من الفنانين.

وجاء اسم الفنان سليمان عيد على رأس قائمة الأكثر تداولاً عبر "جوجل "، بالإضافة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهد من حفل زفاف عبدالرحمن سليمان عيد على سارة الخولي مع الحضور العائلي إلى جانب حضور عدد كبير من الفنانين، منهم محمود كريم عبدالعزيز، ميرنا جميل، معتز التوني.

واحتفل سليمان عيد مؤخرًا، بعقد قران نجله الوحيد عبد الرحمن وسط عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وظهر خلال حفل الزفاف سعادة الفنان سليمان بنجله الوحيد، وظل يرقص خلال الحفل كثيرا أمام النجوم حمادة هلال وعصام كاريكا وشاندو الذين أحيو حفل الزفاف.

حضر الحفل من نجوم الفن، كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز وكريم عفيفى وعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى ومحمد جمعة، وشاندو وطارق علام ومؤمن حسن ومحمود البزواى وأقاربه.

ونشر “عيد” عدد كبير من الصور المُختلفة من حفل زفاف نجله الوحيد عبد الرحمن، وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وعلق: « فرحتي النهارده ما تتوصفش، حابب أشكر كل أهلي وأصحابي وحبايبي النجوم اللي شرفوني ونورني وفرحتي كملت بوجودهم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير».

وحرص كلً من الفنان كريم محمود عبدالعزيز ، محمد رضوان، محمد رياض، محمد محمود، مصطفى بسيط، الإعلامي طارق علام، كريم عفيفي، مصطفى بسيط، سعفان وغيرهم من الأصدقاء على حضور الحفل.