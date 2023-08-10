حزب "المؤتمر": الرئيس السيسى حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب "المؤتمر" إن القيادة السياسية تتفاعل بشكل سريع ومباشر مع القضايا العامة التي تهم المواطنين في الشارع حتى يلمسها المواطن البسيط على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة اليوم، بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تعكس حرص الدولة على التصدي لأية مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وهذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بكل هموم وأتعاب المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، كما تكشف حرصه على توفير "حياة كريمة" للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كل المستويات.

وأضاف نائب رئيس حزب "المؤتمر": "قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية شهد طفرة كبيرة من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن".

وأوضح نائب رئيس حزب "المؤتمر": "هناك أزمة في الطاقة على مستوى العالم، ويجب على مصر أن تبحث عن مصادر بديلة لتوفير أكبر قدر من الطاقة، لا سيما أن تكلفة الطاقة على المستوى الدولي ارتفعت بنسب كبيرة للغاية وهناك حلول لا بد أن يشارك فيها المواطنون لتفادي انقطاع الكهرباء من خلال ترشيد الكهرباء"، لافتًا إلى أن هذه القرارات أفضل سبل للتعامل مع التحديات الحالية التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضغطت على العالم كله في الفترة الحالية.

وأكد أن مصر تعمل على ترشيد الاستهلاك من أجل توجيه الجهود والموارد في اتجاهات أخرى مهمة في كل القطاع، كما أن ترشيد الاستهلاك يجب أن يكون نابعا عن وعي وثقافة عامة سواء للمواطنين أو الأجهزة المختلفة، وفي حالة عدم ترشيد الاستهلاك ستعود مصر مرة أخرى لحالة انقطاع الكهرباء وغيرها من الأزمات التي شهدها المواطنون، وهذه أمور لا يرغب أحد في رؤيتها مرة أخرى.